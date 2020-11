Wandler en vogue

Hinzu kommt, dass der Markt für Wandelanleihen bei Turbulenzen sehr viel widerstandsfähiger ist als etwa der IPO-Markt. Mit Blick auf die anstehende US-Wahl, die Geldpolitik sowie die weitere Dynamik der Pandemie ist das ein entscheidender Faktor.

Daneben spielen auch Nachhaltigkeitskomponenten bei Wandelanleihen eine zunehmend wichtige Rolle. Die ersten grünen Wandelanleihen wurden bereits platziert. Mit dem Maschinen- und Anlagenbauer Dürr hat im September zudem erstmals ein deutsches Unternehmen seine Wandelanleihe über einen ESG-gebundenen Zins-Swap an eine Nachhaltigkeitskomponente gekoppelt. Damit wird auch diese Finanzierungsform künftig vom wachsenden Investoreninteresse an nachhaltigen Assets profitieren.

Ein Aspekt, der aus Emittentensicht – häufig bei Unternehmen mit starken Ankeraktionären –gegen Wandelanleihen spricht, ist die potentielle Verwässerung der Anteile am Ende der Laufzeit. Allerdings hat auch dieses Argument für einige Unternehmen zuletzt an Bedeutung verloren. Denn schließlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Wandelanleihen so zu strukturieren, dass der Verwässerungseffekt zumindest vermindert wird.