Auf die Bank kommt’s an

Dann geht es darum, im engen Dialog zwischen Kreditgeber und -nehmer unternehmerische und gesellschaftliche Verantwortung strukturell miteinander zu verknüpfen und den Kreditvertrag entsprechend auszugestalten.Banken können dafür insbesondere auf die „Sustainability Linked Loan Principles“ zurückgreifen, in denen die Kernprinzipien für eine solche Kreditvergabe definiert werden. Insbesondere geht es dabei um eine Zielarchitektur, die dafür sorgt, dass kurzfristige Ziele sinnvoll mit den langfristigen korrespondieren und Laufzeit sowie Ausrichtung der Finanzierung angemessen berücksichtigt werden.

Der vertrauensvolle Austausch bildet dafür die entscheidende Voraussetzung. So wurde es zum Beispiel im Falle des Energiedienstleisters Ista bei der Vorbereitung seiner ESG-gekoppelten Kreditlinie im Sommer 2020 gehandhabt. Ista besitzt für die Energiewende im Immobiliensektor eine große Bedeutung, ist also für einen an ESG-Kriterien ausgerichteten Kreditvertrag geradezu prädestiniert. Insgesamt elf internationale Banken beteiligen sich an der syndizierten Kreditlinie. Die als Lead ESG-Koordinator beauftragte Bank stattete die Ista mit aktuellem Marktwissen über Nachhaltigkeits-KPIs aus und gab Empfehlungen, welches nach ihrer Erfahrung geeignete KPIs für den Energiedienstleister sein könnten. Damit solche Ziele ausreichend ambitioniert sind, kommt es grundsätzlich darauf an, dass die vereinbarten KPIs über bestehende gesetzliche Regelungen und Vorschriften hinausgehen.