Der ESG-Roll-out

In der unternehmerischen Realität passt die bestehende strategische und operative Ausrichtung aber nicht immer zu den genormten Kriterien für nachhaltige Finanzierungsvorhaben. Insofern stehen Unternehmen zunehmend vor der Entscheidung, ob und wie sie an dieser Veränderung des Finanzierungsumfelds partizipieren können.

Hinzu kommt, dass aktuell etwaige Preisvorteile gar nicht oder in nur sehr überschaubarem Maß vorhanden sind bei vergleichsweise erhöhten Transaktionskosten. Auf der anderen Seite ergeben sich dabei für Unternehmen, die sich bewusst klimafreundlicher aufstellen wollen, unter dem Dach der grünen Finanzierungsprodukte ent­sprechende frische Refinanzierungsmöglichkeiten. In vielen Branchen bedarf es dazu eines begleitenden Technologiewandels, der mit hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung und auch in neue Produktionsprozesse und -stätten verbunden ist.

Um eine Nachvollziehbarkeit für alle Finanzmarktteilnehmer herzustellen, wird größtenteils auf die Green Bond Principles (alternativ Green Loan- oder Sustainability-linked Loan Principles) referenziert. Damit wird die Integrität durch Richtlinien zu Transparenz, Offenlegung und Berichterstattung gefördert. Zusätzlich werden vermehrt KPIs implementiert, die fortlaufend die Nachhaltigkeit der Projekte transparent und kontrollierbar machen, um unter anderem für Investoren Indikatoren zu bieten.

Gleichzeitig wird das Investorenlager verpflichtet, zunehmend nachhaltige Finanzierungsvorhaben in ihre Portfolien aufzunehmen. Die diesbezügliche Adjustierung von Angebot und Nachfrage ist eine staatenübergreifende Herkulesaufgabe, die alle Marktteilnehmer miteinander bewältigen müssen. Last, but not least darf auch die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit nicht aus den Augen gelassen werden.