Die richtige Kombination

Erfolgreiche Unternehmen sind die treibende Kraft, die zur Entwicklung von Wohlstand in unserer Gesellschaft beiträgt. Im Pariser Klimaschutzabkommen wurde die Bedeutung der Unternehmen für die Bekämpfung der Klimakrise so deutlich wie nie zuvor beschrieben. Bisher gelingt es aber nur wenigen Unternehmen, in der Diskussion um die künftige Wertegesellschaft den Unternehmenszweck in der Gesellschaft (Purpose) erfolgreich zu verankern. Sicher ist jedoch, dass das Thema Sustainability, allein schon durch die steigenden regulatorischen Anforderungen, auf der Managementagenda stehenbleiben wird.

Durch die Finanzmarktkrise, den Strukturwandel und letztlich Covid-19 werden selbst renommierte Geschäftsmodelle verstärkt in Frage gestellt und zeitgleich neue Betrachtungsschwerpunkte, beispielsweise hinsichtlich der Lieferkette, gesetzt. Künftig wird von Unternehmen erwartet, neben der Gewinnmaximierung (Profit) für ihre Anteilseigner auch bei der Adressierung von übergeordneten gesellschaftspolitischen Herausforderungen wie den „UN Sustainable Development Goals“ (SDGs) einen positiven Beitrag (Impact) zu leisten. Am Ende geht es auch um die Schaffung von Vertrauen zwischen dem Unternehmen und der Gesellschaft (People).

Banken folgen in ihrer Risikobetrachtung zum Beispiel bei der Bonitätsbewertung oder der Steuerung der Kreditportfolien den steigenden „Environmental, Social und Governance(ESG)“-Vorgaben der Aufsichtsbehörden sowie ihren eigenen Selbstverpflichtungen. Großinvestoren berücksichtigen bereits mehrheitlich ESG-Kriterien in ihren Anlageentscheidungen. Demnach wird Sustainability künftig ein höheres Gewicht in strategischen Überlegungen zur Zukunftsfähigkeit von Unternehmen zugesprochen. Den unternehmerischen Auswirkungen auf die Umwelt (Planet) oder den sozialen Belangen wie der Einhaltung von Menschenrechten wird aktuell bei Geschäftsentscheidungen oft noch zu wenig Gewicht eingeräumt. Dabei ist der Business Case für Sustainability im Sinne der Resilienz, Prozesseffizienz, Rentabilität oder im Wettbewerb um Talente längst durch wissenschaftliche Studien belegt.