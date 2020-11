ESG im Mainstream angekommen

Zu Beginn der Covid-19-Pandemie war die Sorge groß: In einer Krise – so die Annahme – werde das Thema Nachhaltigkeit an Bedeutung verlieren. Tatsächlich erwies sich die Sorge als unbegründet, wie ein Blick auf den Kapitalmarkt zeigt. So stieg das Emissionsvolumen im ESG-Segment, verglichen mit Ende 2019, im ersten Halbjahr dieses Jahres um 33 Prozent. Und damit nicht genug: Das Thema hat sich im Mainstream verankert. Mittlerweile gibt es Tage, an denen das ESG-Volumen am Primärmarkt höher ist als das der herkömmlichen Anleihen.

Und das könnte gut so weitergehen. Wie eine von der HSBC in Auftrag gegebene Umfrage unter 2.600 Firmen in 14 Ländern zeigt, wird das Thema ESG immer wichtiger. So gaben 91 Prozent der Befragten an, ihr Unternehmen in den kommenden Jahren nachhaltiger ausrichten zu wollen. Und auch der öffentliche Sektor setzt weiterhin auf nachhaltige Finanzierungen – ein prominentes Beispiel hierfür ist die grüne Bundesanleihe, die kürzlich an den Markt kam.