Im Kleingedruckten verankert

Verschiedenste Aspekte rund um das Thema Corporate Social Responsibility verstärken die Bereitschaft der Unternehmen, sich nachhaltiger zu finanzieren. Neben dem klaren Hauptinteresse, positiven Einfluss auf Umwelt und Klima zu nehmen, werden langfristige soziale Faktoren für die Unternehmen immer wichtiger: positive gesellschaftliche Einflüsse, Arbeitssicherheit oder die Behebung von Diskriminierung, beispielsweise durch eine höhere weibliche Präsenz in Geschäftsleitungspositionen.

In diesem Kontext strukturieren Banken vermehrt Kreditfazilitäten, die an Nachhaltigkeitskriterien orientiert sind und deren Preisgefüge von diesen Kriterien beeinflusst wird – in der Form von grünen Darlehen/Krediten (exklusiv für umweltschonende Zwecke) oder nachhaltigen Finanzierungen (für allgemeine Unternehmenszwecke). Es gibt drei nennenswerte Varianten, um Nachhaltigkeitskriterien in die Kreditdokumentation einzubringen: (i) ESG-Einstufungen, die von externen Agenturen vergeben werden, (ii) ausgewählte Indikatoren, sogenannte Key Performance Indicators (KPIs), die unternehmensspezifische Aspekte aus den Gebieten Umwelt und/oder Soziales aufgreifen und damit zwar inhaltlich mit der ESG-Einstufung vergleichbar sind, jedoch den Vorteil bieten, freier ausgewählt werden zu können, oder (iii) eine Mischung aus der ESG-Einstufung und ausgewählten Indikatoren, dieser Ansatz wird jedoch nur sehr selten gewählt.

Die ESG-Einstufungen (ESG Scores) werden von speziellen Agenturen vergeben, zum Beispiel ISS, Sustainalytics oder MSCI. Die Bewertungsmethoden sind verschieden und nur bedingt vergleichbar, obwohl sie alle „Environmental, Social and Governance“-Aspekte berücksichtigen. In den meisten Fällen wird nur eine einzige Agentur ausgewählt, die dem Unternehmen am Anfang einen Punktestand zuweist und diesen einmal jährlich aktualisiert. Von diesem ESG Score hängt die Marge des Kredits ab, die sich somit einmal pro Jahr verändern kann. Obwohl in Europa diese Alternative nicht so beliebt ist, wird sie in Deutschland relativ häufig gewählt.