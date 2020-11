Nachhaltigkeits-Booster

Ein besonderes Merkmal von SLLs ist dabei, dass die Zinsmarge an ambitionierte nachhaltige Leistungsziele gebunden ist, die in der Regel über die Laufzeit der Fazilität festgelegt und dann jährlich gemessen wird. Bei Erreichen der Ziele kann ein Margenabschlag gelten – im Gegenzug kann ein Margenaufschlag bestehen, sollten die Ziele nicht erreicht werden. Obwohl das Delta in Bezug auf die absoluten Zinsen gerade für größere Darlehen schon beträchtliche Erträge – oder Kosten – ausmachen kann, sind die Auswirkungen auf den anwendbaren Zinssatz relativ gering.

Das alles klingt vielleicht sehr geld- und wenig nachhaltigkeitsgetrieben. Aber wenn ein Unternehmen einen SLL abschließt, geht es nicht nur um den niedrigen Zins. Es geht vielmehr darum, ein Zeichen zu setzen und das Unternehmen einen Schritt hin zu mehr Nachhaltigkeit zu bewegen. Schließlich gibt der Darlehensnehmer gegenüber seinen Mitarbeitern, Lieferanten und Investoren ein starkes Bekenntnis zur Nachhaltigkeit ab.

Die Entwicklung der anwendbaren KPIs ist je nach Unternehmen und Sektor unterschiedlich. Einige Unternehmen verfügen bereits über Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichte, die Schwerpunkte in einem breiten Spektrum an ESG-Themen besetzen und abhandeln. Andere wiederum haben erst mit ihrer Nachhaltigkeitsstrategie begonnen. Darüber hinaus bestehen je nach Branche unterschiedliche Ausprägungen: Einige Sektoren sind besonders geeignet, sich auf Umweltthemen zu konzentrieren, wie etwa Energie, Immobilien, Industrie und Rohstoffe. In anderen Branchen wie etwa Dienstleistungen und Technologie bieten sich eher soziale Themen an. So ist leicht ersichtlich: SLLs verfügen über eine ganze Reihe an Vorteilen für Unternehmen und besitzen das Potential, den Wechsel zur Nachhaltigkeit effektiv zu beschleunigen.