Wasserstoffwirtschaft als Ziel

Vielversprechende Wasserstoffprojekte im heimischen Markt sind die Kopernikus-Projekte des Bundesministeriums für Bildung und Wirtschaft. Sie erforschen bundesweit an unterschiedlichen Standorten die Wasserstoffherstellung mittels Ptx-Technologien, die Strom aus erneuerbaren Quellen in andere Energieformen umwandeln können. Dabei werden Stromüberschüsse aus diesen Quellen gespeichert und so für andere Verwendungszwecke nutzbar gemacht. Mit Projekten dieser Art setzt Deutschland auf Exportchancen entwickelter Technologien auch in andere Industrien wie den Anlagenbau und die Chemieindustrie.

Damit Technologien dieser Art exportiert und importiert werden können, hat die Bunderegierung ihre Vorgaben für ungedeckte Finanzkredite (UFKs) angepasst und um die Bereiche Energiewende und E-Mobilität erweitert. Eine erste Transaktion in Höhe von 1,3 Milliarden Euro wurde unter Einsatz dieses neuen Absicherungsinstruments im Juli 2020 erfolgreich abgeschlossen. Dabei hat das schwedische Unternehmen Northvolt zusammen mit BNP Paribas und Morgan Stanley (Financial Advisors) in Schweden die erste Gigafactory zur Produktion von neuartigen Li-Ionen-Batterien aufgebaut. Die Produktion wird überwiegend nach Deutschland exportiert und sichert die Lieferkette der Automobilindus­trie. Diese entwickelten Strukturen lassen sich auch für den Markthochlauf der Wasserstoffproduktion einsetzen.