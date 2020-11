Avale: Vertrauen ist der Anfang von allem

CFO Manfred Hochleitner kam Mitte 2018 in bewegten Zeiten zum börsennotierten Maschinenbauer Manz. Manz war nach einer Restrukturierung in einer Umbruchsituation vom gründergeführten hin zu einem managementgeführten Unternehmen. Auch 2018 lag das EBIT weiter im roten Bereich, entsprechend restriktiv waren die Kredit- und Avalgeber. So waren die rund 30 Millionen Euro Avallinien mit annähernd 20 Millionen Euro besichert, an eine Erweiterung der Linien war eigentlich nicht zu denken. Hinzu kam, dass rechtlich komplizierte Konstrukte wie Avale nach chinesischem Recht das Leben erschwerten.

Heute steht Manz nicht nur wirtschaftlich deutlich besser da – trotz Coronakrise konnte das Unternehmen seinen Auftragsbestand im ersten Halbjahr 2020 gegenüber dem Vorjahr signifikant steigern und blickt optimistisch auf das Gesamtjahr. Auch die Avallinien wurden mehr als verdoppelt, die Sicherheiten wurden zugleich massiv heruntergefahren.