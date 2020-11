Mehr leisten als nur Risikomanagement

Für einen aktiven und nachhaltigen Investor gilt es, diese Unternehmen rechtzeitig zu finden und zu begleiten, bevor der Markt das Potential in der Transformations-Story entdeckt hat. Das funktioniert zum einen über das klassische fundamentale Research, zum anderen aber auch über den intensiven Dialog mit den Unternehmen. Rund 4.000 Gespräche führen Mitglieder des Portfoliomanagements von Union Investment pro Jahr mit Managementteams von Unternehmen. Sie tauschen sich über den Fortgang der Geschäfte und über die möglichen Pfade in Richtung Nachhaltigkeit aus.



Des Weiteren beeinflussen sie – wo möglich – die Entwicklung, so dass der Ertrag für alle Stakeholder gleichermaßen positiv ausfällt. Denn je nachhaltiger ein Unternehmen aufgestellt ist, desto stabiler und ertragreicher dürfte es auch für seine Investoren sein.



Gleichzeitig helfen Unternehmen und Investoren auf diese Weise gemeinsam, die Folgen des Klimawandels einzudämmen. Denn wenn Nachhaltigkeit keine Utopie, sondern ein Prozess sein soll, dann sollten aktive Investoren Unternehmen begleiten, die sich glaubwürdig transformieren. Wer Unternehmen, die auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit noch nicht so weit sind, unterschiedslos ausschließt, der ignoriert glaubwürdige Klima-strategien und erschwert womöglich den Wandel. Das hilft weder der Nachhaltigkeit noch den Aktionären. Der Ausschluss löst kein Problem, vergibt aber die Chance auf eine gelungene Transformation. Das gilt auch in der Krise.