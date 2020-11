Risikomanagement beginnt bei der Anlage

Risikomanagement muss denselben Stellenwert haben wie das Erzielen von Erträgen. Daher ist schon beim Konzipieren einer Strategie immer darauf zu achten, Ertrag und Risiko in einem Portfolio in ein optimiertes Verhältnis zu setzen. Risikomanagement ist also nichts, was sich nachlagern lässt. Anleger müssen ex ante genau wissen, wie man auf bestimmte Marktsituationen reagieren will, und das gesamte Rendite-Risiko-Profil im Auge haben. Das lässt sich nur mit sehr weit entwickelter Technik umsetzen, denn die Risiken komplexer Portfolios müssen täglich, wenn nötig auch häufiger, gemessen werden, um jederzeit dafür gerüstet zu sein, die Allokation auf das Marktumfeld hin zu optimieren.