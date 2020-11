Schutzschild gegen Forderungsausfälle

Die Weltwirtschaft steckt aktuell in ihrer größten Rezession seit dem 2. Weltkrieg. Die Folge: Die Zahl der Firmeninsolvenzen steigt global rasant an. Dass Deutschland noch nicht so schwer betroffen ist wie andere Länder, ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Pflicht zum Insolvenzantrag hierzulande aktuell zumindest teilweise ausgesetzt ist. Trotzdem prognostizieren die Ökonomen ein beispielloses Firmensterben, das sich bis tief ins Jahr 2021 hineinziehen wird, und das weltweit.