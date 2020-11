Sicherungsseil für Rohstoffe

In einem hochvolatilen Markt wie dem der Energiewirtschaft lohnt es sich für Unternehmen, aktiv über Strategien des Risikomanagements nachzudenken. Diese können Cashflows und Gewinne sichern und so den Shareholder Value maximieren. Kreditgeber bewerten eine geringe Bilanzvolatilität außerdem als positiv, was wiederum zu verbesserten Kreditfazilitäten und Investitionen aus dem Ausland führt.

Wenngleich Strom und Gas nicht die primären Rohstoffe oder Ausgangsmaterialien für das Kernprodukt eines Unternehmens sind, können sie dennoch einen bedeutenden Prozentsatz der Betriebskosten ausmachen. Im Luftfahrtsektor etwa entfallen durchschnittlich 20 Prozent der Aufwendungen auf Treibstoff. Somit stellt dieser die größte Kostenkomponente dar, die mittels Finanz-Hedging gesteuert werden kann.