Covenant Breach – what's next?

Erst kürzlich musste ein Dax-Unternehmen nach eigenen Angaben wegen der Coronakrise 3 Milliarden Euro Goodwill abschreiben. Angesichts der signifikanten Auswirkungen der aktuellen Pandemie auf die Ertrags-, Liquiditäts- sowie Eigenkapitalsituation vieler Unternehmen müssen sich CFOs derzeit deutlich intensiver mit drohenden Covenant Breaches auseinandersetzen.



Ein Covenant Breach kann sowohl rechtliche als auch erhebliche finanzielle Folgen mit sich bringen: So kann im Worst Case ein Kreditgeber von vertraglichen Kündigungsrechten Gebrauch machen, und die Geschäftsführung können unter Umständen auch persönliche Haftungsrisiken treffen. Darüber hinaus wird – ohne entsprechende Gegenmaßnahmen – die Atmosphäre zwischen den Kreditparteien belastet.



Als Folge eines (drohenden) Covenant Breaches ziehen die Banken ihre Kontrollmechanismen gewöhnlich deutlich an. So reduzieren sich beispielsweise die zeitlichen Abstände für die Berichterstattungspflichten der Kreditnehmer gegenüber den Finanzierern zur Prüfung der Covenants. Neben dem Firmenkundenberater kommt nunmehr auch ein Vertreter der Restrukturierungsabteilungen der Banken als weiterer Kontakt hinzu.