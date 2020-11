Fahrplan durch die Krise

Auch wenn Staat und Unternehmen aufgrund ihres entschlossenen Handelns die befürchtete Insolvenzwelle infolge des ersten Lockdowns verhindern konnten, befinden sich viele Unternehmen in diesem Herbst in einer kritischen Phase.



Die Herausforderungen der Covid-19-Krise nehmen in diesen Wochen für die deutsche Wirtschaft wieder zu. Bereits vor der Pandemie duldete die nachhaltige Veränderung vieler Branchen aufgrund von E-Mobilität, Online-Handel und anderen Digitalisierungseffekten kein Verschnaufen. Die meisten Unternehmen spüren den fehlenden Umsatz und Ertrag der letzten Monate deutlich. Gegenmaßnahmen wie zusätzliche Kreditaufnahme, Verkäufe von Assets oder das Anzapfen stiller Reserven rauben Bewegungsfreiheit. Viele Unternehmen können ursprünglich geplante Finanzkennzahlen nicht einhalten, und aufgeschobene wichtige Investitionen verschlechtern derweil die Wettbewerbssituation.