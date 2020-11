Intransparenz und Risiken verringern

Das führte dazu, dass sie Treasury-Abteilung ein geringes Maß an Sicherheit und Kontrolle hatte. So fielen auch Prozesse im Bereich Regulierung und Compliance schwer. Durch die Einführung einer Cloud-basierten Lösung gelang es Tesa, das Maß an Störungen in den internen Prozessen zu verringern. Denn Störungen verursachen Fehler, reduzieren die Produktivität und mindern die Motivation der Angestellten. Durch den End-to-End-straight-through-Prozess verringerte der Klebstoffproduzent den manuellen Arbeitsaufwand und konnte die so frei gewordene Zeit in andere Treasury-Aufgaben investieren.