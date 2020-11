Maschinelles Lernen im Cash Forecasting

Wer glaubt, dass das Treasury nun arbeitslos ist, irrt sich. Nachdem die Cash Forecasts im TMS maschinell erstellt wurden, müssen die Finanzexperten diese überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Durch menschliches Insiderwissen können auch unerwartete Ereignisse wie Firmenfusionen, ein riesiger Überschuss in den kommenden Monaten oder ein plötzlicher Rückgang der Verkaufszahlen eingeplant werden. Mit Covid-19 hat wohl niemand gerechnet. Die Pandemie hat das Treasury vor große Herausforderungen gestellt.



Unternehmen, die bereits ein Cloud-basiertes TMS im Einsatz hatten, waren hier klar im Vorteil. Zum einen war der Zugriff auf die Software auch aus dem Home Office jederzeit möglich. Zum anderen waren alle wichtigen Finanzdaten in einer zentralen Lösung verfügbar. Durch die Unsicherheit in den Märkten ist die Liquiditätsplanung ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Treasurer sind gefordert, tagesaktuelle Ereignisse in ihren Forecasts zu berücksichtigen. Und viele CFOs benötigen die Liquiditätsprognosen öfter als zuvor. Innovative Software kann auch hier unterstützen. Finanzexperten können die ML-basierten Cash Forecasts mit Szenarioanalysen kombinieren und so ihren Unternehmen helfen, durch die volatilen Zeiten zu navigieren.