Treasury als Businesspartner im Unternehmen

In nahezu allen Unternehmen befasst sich das Corporate Treasury im Rahmen seiner Verantwortung für das Cash und Liquidity Management zumindest mit den finanziellen Aspekten des Working-Capital-Managements. Auslöser ist dessen zentrale Bedeutung im Hinblick auf die fortlaufende Innenfinanzierungsfähigkeit eines Unternehmens. Dabei beschränkt man sich immer noch sehr häufig auf die Analyse und das Reporting des Working Capitals, denn das aktive Management tangiert immer auch Ziele und KPIs der operativ ausgerichteten Unternehmensbereiche, beispielsweise des Einkaufs oder des Vertriebs.



Dabei bietet gerade dieser vermeintliche Zielkonflikt zwischen finanziellen und operativen Interessen ein hohes Potential für das Corporate Treasury, sich als Businesspartner für die operativen Bereiche zu positionieren und proaktiv Finanzierungslösungen zu einer nachhaltigen und effizienten Erreichung operativer Ziele vorzuschlagen. Hierzu folgende Beispiele:



Verbreitete Einkaufsstrategien wie ein Konsignationslager oder Just-in-time-Belieferungsprozesse sind wirksame Instrumente zur Reduzierung des eigenen Working Capitals. Damit verbundene Finanzierungskosten belasten den Lieferanten und erhöhen sein Risiko. Die Abhängigkeit von der finanziellen Performance-Fähigkeit der Lieferkette nimmt zu. Störungen oder gar Ausfälle infolge finanzieller Probleme einzelner Lieferanten können zu erheblichen Aufwänden bis hin zum Produktionsstillstand führen.



Neben diesem Worst-Case-Szenario besteht auch das Risiko, dass Lieferanten in volatilen Märkten bei steigender Nachfrage nicht mehr ausreichend in Vorleistung gehen können. Davon abgesehen ist die Informationsasymmetrie zwischen dem investierenden Lieferanten und seinem Finanzierungspartner häufig größer als zwischen den beiden Partnern innerhalb einer Lieferkette. Dies kann zu höheren Finanzierungskosten oder gar der Ablehnung einer Finanzierung führen, insbesondere wenn eine hohe Abhängigkeit zwischen dem Lieferanten und dem Abnehmer besteht. Solche Nachteile lassen sich durch Supply-Chain-Finance-Modelle wirksam mitigieren.