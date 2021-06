Finanzwesen 2021 – 3 Maßnahmen, von denen das gesamte Unternehmen profitiert

Agile Technologie und eine flexible Einstellung sind das A und O:

Unternehmen, die nicht schnell und flexibel genug reagieren, werden den Anschluss verlieren. Wir alle werden breiter planen müssen und uns mit viel mehr Szenarien auseinandersetzen. So können wir bessere Entscheidungen treffen. Dazu müssen wir auf verschiedene Informationen zugreifen – und zwar schneller als je zuvor.

Zugriff auf Informationen hängt stark mit Technologie zusammen. Im Jahr 2020 haben viele Finanzabteilungen digitale Initiativen vorangetrieben. Sie haben erkannt, dass sie von Legacy-Systemen ausgebremst wurden. Traditionell herrscht im Finanzbereich eine geringe Bereitschaft, Altsysteme auszutauschen. Oft sind mit der Neueinführung von Software schlechte Erfahrungen verbunden. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Niemand möchte die Mühen eines langjährigen Implementierungsprojekts auf sich nehmen, nur um festzustellen, dass der erhoffte Mehrwert ausbleibt. Die Pandemie hat gezeigt, dass Unternehmen nur agil handeln können, wenn die Finanzsysteme und Lösungen in der Cloud bereitstehen. Die gute Nachricht ist, dass die Einführung von cloudbasierten Lösungen in wesentlich kürzerer Zeit realisierbar ist als On-Premise-Implementierungen. Auch der langfristige Nutzen ist wesentlich größer.

Durch Änderungsbereitschaft können sich Finanzteams angesichts wechselnder Geschäftsbedingungen und -anforderungen einen immensen Vorteil verschaffen.

Doch nicht nur in technologischer Hinsicht ist Agilität geboten. Oft haben Finanzteams, die sich mit Veränderungen schwer tun, ihre Arbeitsmethoden über Jahre hinweg nicht geändert; sie stellen den Status quo nur ungern in Frage. Moderne Finanzfachkräfte müssen ein „Change Mindset“ mitbringen, um anpassungsfähig und erfolgreich zu sein. Wird die Bereitschaft Dinge zu verändern in Ihrem Team gefördert? Erhalten die Teammitglieder die nötige Unterstützung, um neue Arbeitskonzepte einzubringen und Verbesserungsvorschläge zu machen?

Unsere eigene Finanzabteilung stellte schon lange vor 2020 bevorzugt Mitarbeiter ein, die das passende Mindset mitbringen und Veränderungen aktiv anstoßen. Das kam uns in den letzten Monaten zugute. Außerdem können wir unsere eigenen Lösungen nutzen und kontinuierlich neue Workday-Funktionen und -Prozesse ausprobieren. So werden kreative Denkansätze und Arbeitsmethoden innerhalb des Teams gefördert und befeuert. Mit einem „Change Mindset“ können sich Finanzteams jetzt und auch in Zukunft auf neue Geschäftsbedingungen und -anforderungen einlassen und sich so einen Vorteil verschaffen.