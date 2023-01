Fakten vs. Mythen

Die älteren Generationen verbinden oft das Thema Zeiterfassung mit Assoziationen wie verwischte Tinte oder Eselsohren an den Kanten von abgegriffenen Stempelkarten. Doch was bedeutet das Urteil des Bundesarbeitsgerichts für Unternehmen? Wie verträgt sich die Entscheidung mit den neuen Arbeitsmodellen?

Am 13. September hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschieden: Die Einführung der Zeiterfassung wird in Deutschland für alle Unternehmen Pflicht. Was bedeutet diese Pflicht nun für alle Beteiligten? Viele fragen sich, kommt die Stechuhr zurück? Die kurze Antwort ist: Nein. Es ist eher an der Zeit, sich mit den Mythen zu diesem Entschluss zu beschäftigen und diese zu beseitigen.

Unsicherheit durch das „Stechuhr-Urteil“

Das BAG hat entschieden, dass der Arbeitgeber nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 ArbSchG verpflichtet ist, ein System einzuführen, mit dem die von den Arbeitnehmern geleistete Arbeitszeit erfasst werden kann, und der Arbeitgeber verpflichtet ist, Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit (einschließlich Überstunden) zu dokumentieren.

Die Entscheidung des BAG bezieht sich zwar auf die „elektronische“ Zeiterfassung, schreibt aber ausdrücklich keine besondere Form der Arbeitszeiterfassung vor. Der EuGH urteilte in der Rechtssache C-55/18 bereits im Jahr 2019, dass die Mitgliedstaaten die „konkreten Modalitäten zur Umsetzung eines solchen Systems, insbesondere dessen Form, festzulegen [haben], und zwar gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Besonderheiten des jeweiligen Wirtschaftszweiges, sogar der Eigenheiten bestimmter Unternehmen, namentlich ihrer Größe“. Der Gesetzgeber hat jedoch bisher kein Gesetz zur Aufzeichnung der Arbeitszeit erlassen.

Nach der Veröffentlichung der Urteilsbegründung des BAG passt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) seine Vorschläge zur Arbeitszeiterfassung aktuell an. Seine Empfehlungen zur Anpassung des Arbeitszeitgesetzes will das BMAS im ersten Quartal 2023 vorlegen.

Nach der Entscheidung gab es zunächst viel Unsicherheit. So ist unklar, ob Kleinunternehmen ebenfalls von der Zeiterfassungspflicht betroffen sind. Des Weiteren ist fraglich, ob es Ausnahmen gibt, zum Beispiel für Führungskräfte oder die Betriebsleitung. Bisher mussten Unternehmen komplexe Berechnungen und Berichte erstellen, um mögliche Probleme bei der Einhaltung von Regelungen zur Arbeitszeit abzubilden und rechtzeitig darauf reagieren zu können. Doch das erfordert manuelle Arbeit, die viel Zeit in Anspruch nimmt, ineffizient ist und zu Fehlern führen kann.

Ist das „Stechuhr-Urteil“ nun ein Schritt zurück? Oder wird die Arbeitszeiterfassungspflicht einer der wichtigsten Faktoren innerhalb des Wandels der Arbeitswelt und unserer Kultur, nämlich zum Schutz der Arbeitnehmer? Gerade jetzt, da sich die Arbeitswelt kulturell wandelt und der Fokus immer mehr auf den Mitarbeitenden liegt, bereitet eine Entscheidung, die so stark an Überwachung und fehlende Flexibilität erinnert, vielen Bauchschmerzen. Und die Unternehmen haben nur wenig Zeit, ihre Systeme an die neuen Anforderungen anzugleichen.

