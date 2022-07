„Remote Work ist Teil unserer DNA“

Europace hat es sich zur Mission erklärt, Immobilienfinanzierung schnell, einfach und digital zu machen. Bei der Finanzierungsplattform mit Sitz in Berlin ist digitales Arbeiten konsequenterweise schon lange gelebte Praxis. Wie das in der Umsetzung funktioniert, wie das “digitale Büro” von Europace aussieht und welche Rolle die Kollaborationsplattform Slack dabei spielt, erklärt Europace Co-CEO Stefan Münter im Interview.

Herr Münter, die vergangen zwei Jahre haben die Arbeitswelt drastisch verändert. Kehren Sie mit Ihrem Unternehmen nun wieder ins Büro zurück oder setzen Sie auch in Zukunft auf digital-first und hybrides Arbeiten?

Stefan Münter: Bereits vor der Pandemie war Remote-Work Teil unserer DNA. Insofern war es einfach, sich auf die neue Situation einzustellen. Wir haben unsere Büroräume immer bewusst als sicheren Hafen, als Ausgleich zum Home-Office gestaltet – mit der Option, gerne und freiwillig ins Büro zu kommen. Es geht um die Frage, wie unsere Mitarbeitenden arbeiten möchten und was sie brauchen. Heute ist die Antwort: hybrides Arbeiten. Und so wird es bleiben.

Haben Ihre MitarbeiterInnen die Möglichkeit, Ihren Arbeitsalltag zeitlich flexibel einzuteilen und sich vom 9-to-5-Arbeitstag zu lösen?

Münter: Uns ist es wichtig, Mut für Individualentscheidungen zu fördern. Wir glauben daran: Die Arbeit soll zum Leben passen. Wir verstehen, dass ein gesparter Arbeitsweg mehr Zeit mit der Familie bedeuten kann. Gleichzeitig freuen wir uns wieder auf mehr soziale Gemeinschaft, in Workshops und zu Anlässen im Büro – onsite wie offsite. Dafür brauchen wir keine Vorschriften, bei uns organisieren sich die Teams im Sinne der Holakratie selbst und folgen dabei ihren Anforderungen an gute Produktentwicklung. Dadurch ist der Arbeitsalltag flexibel und das bedarf manchmal auch ein asynchrones Update via Slack.

Welche Rolle spielt bei Ihnen im Unternehmen das digitale Büro, also Ihre digitale Infrastruktur, Apps und Software, im Vergleich zum physischen Büro?

Den Laptop überall auf der Welt aufklappen können und arbeitsfähig zu sein, ist keine Vision, sondern zeigt, wie wir heute aufgestellt sind. Jede:r bei uns hat diese digitale Infrastruktur, um flexibel und optimal arbeiten zu können. Und gleichzeitig haben wir ein modernes Headquarter in zentraler Lage in Berlin, dass als sozialer Anker dient und alles bereitstellt, was es für die Zusammenkunft von Menschen heute braucht.

Wie hilft Ihnen Slack dabei, Ihr “digitales Büro” zu kreieren?

Münter: Slack nutzen wir schon viele Jahre. Zunächst als Test von einzelnen Produkt-Teams, der so gut lief, dass sich die Nutzung rasend schnell von selbst verbreitet hat. Wir sehen, dass Slack bei uns dominiert und leichtgewichtig genutzt wird. Interne Mails sind beispielsweise lange passé. Ein großer Vorteil ist, dass wesentliche Teile der Kommunikation und des Austausches transparent sind. Was du heute nicht gelesen hast, musst du nicht morgen nochmal suchen. Das ist eine große Chance in Zeiten von Informationsüberfluss. In der internen Zusammenarbeit nutzen wir zudem verschiedene Bots, die automatisierte Erinnerungen für Updates schicken. Daneben hilft auch der Workflow Builder wiederkehrende Arbeitsabläufe unkompliziert zu automatisieren.

Wie kommunizieren und kollaborieren Sie mit externen PartnerInnen und KundInnen, um Informationssilos zu vermeiden?



Münter: In der externen Zusammenarbeit nutzen wir mit einigen Partnern und Dienstleistern Slack Connect. Im Vergleich zur klassischen Kommunikation per E-Mail oder Telefon sehen wir hier ein Mehr an Verbundenheit und wie die Zusammenarbeit transparent stattfindet und immens beschleunigt wird. Das ist anders kaum mehr vorstellbar.

Herr Münter, vielen Dank für das Gespräch!

Info Über Europace



Europace, Deutschlands größte Transaktionsplattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite, vernetzt rund 800 Partnerunternehmen aus den Bereichen Banken, Versicherungen und Finanzvertriebe. Mehrere tausend Nutzer:innen wickeln monatlich über 35.000 Transaktionen mit einem Volumen von über 9 Mrd. Euro über den Marktplatz ab. Mit rund 85 Mrd. Euro in 2021 wurden hier über 20 Prozent aller Immobilienfinanzierungen für Privatkund:innen in Deutschland in der größten Produktgruppe umgesetzt. In enger Zusammenarbeit mit Vertrieben und Produktanbietern entwickelt Europace nutzerorientierte Finanzierungslösungen, optimal auf die Bedürfnisse der Verbraucher:innen abgestimmt – für ein Finanzieren mit Leichtigkeit. Die Europace AG ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Hypoport SE, die an der Deutschen Börse im Prime Standard gelistet ist. Im September 2021 wurde Hypoport in den MDAX aufgenommen. Europace ist mit dem TÜV Datenschutzgutachten zertifiziert. Seit 2018 organisiert sich die Europace AG vollständig holakratisch.

