Die Structured FINANCE im Live-Stream

Am 23. und 24. November findet die Kongressmesse Structured FINANCE in Stuttgart statt. Auf der Leitveranstaltung für moderne Unternehmensfinanzierung tauschen sich CFOs und Treasurer in rund 90 Roundtables über Finanzierungen, Lieferkettenprobleme, Digitalisierung der Finanzabteilung und vieles mehr aus. Abgerundet wird das zweitätige Programm durch diverse Podiumsdiskussionen, ein On Stage Interview und Awardverleihungen.

Erstmals in der inzwischen 18-jährigen Geschichte der Structured FINANCE können Sie sich einzelne Programmpunkte im Live-Stream ansehen! Folgende Punkte werden live übertragen:

Mittwoch, 23.11.2022

10.00-10.50 Uhr: Begrüßung & Podiumsdiskussion Finanzentscheider

CFOs wie Jörg Bremer (KraussMaffei Group), Jochen Goetz (Daimer Truck Holding) oder Louise Öfverström (ehemals Rolls Royce Power Systems) diskutieren darüber, worauf es bei der Finanzierung in stürmischen Zeiten ankommt.

10.50-11.35 Uhr: Podiumsdiskussion Firmenkundengeschäft

Top-Vertreter der wichtigsten Deutschen Banken – wie zum Beispiel Robert Schindler (Commerzbank), Dr. Jürgen Harengel (LBBW) oder Christiane Lübke (BNP Paribas) sprechen über Kreditvergabe in Krisenzeiten und der Energiewende.

19.45 Uhr: Abendveranstaltung mit Awardverleihung

Bei der feierlichen Abendveranstaltung werden die Awards „CFO des Jahres“ und „Treasury des Jahres“ verliehen. Seien Sie gespannt, wer diesmal gekürt wird!

Donnerstag, 24.11.2022

9.00-9.45 Uhr: Podiumsdiskussion Digitalisierung

Alle Zeichen stehen auf Digitalisierung, doch wie geht man die Transformation richtig an? Experten aus Unternehmen und Beratungen diskutieren, zum Beispiel CFO Dr. Matthias Heiden (Software AG), Rolf Epstein (Deloitte), oder CFO Dr. Sebastian Hirsch (Grenke).

15.45 Uhr: On Stage Interview

Der Ukraine-Krieg hat seit Februar vieles durcheinandergewirbelt, von einer Zeitenwende ist die Rede. Über die Konsequenzen für Unternehmen diskutieren Horst Teltschik, langjähriger Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz und ehemaliger Kanzlerberater, sowie die Nato-Expertin Stefanie Babst.

Mitschnitte und Präsentationen der Structured FINANCE

Die Plenumsformate, die Awardverleihung, das On Stage Interview und einzelne Roundtables der Structured FINANCE werden aufgezeichnet und stehen Ihnen, neben den freigegebenen Präsentationen, im

SF Content-Hub zur Verfügung.