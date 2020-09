Sie haben erst 2019 die Unternehmensstrukturen deutlich gestrafft und mehr als 200 Arbeitsplätze abgebaut. Wie fühlt es sich an, wenn kurz nach solch einem tiefgreifenden Umbau der nächste Einschlag kommt?

Ich bin in erster Linie erleichtert – sofern man das in diesem Zusammenhang überhaupt so sagen kann –, dass wir diese Hausaufgaben bereits erledigt haben. Aber das wäre parallel zur Coronakrise nicht zu bewältigen gewesen. Wir sind durch die Neuausrichtung deutlich schlanker und flexibler unterwegs als zuvor und haben jetzt maximale Kontrolle über die Kosten. Das kommt uns in der Coronakrise zugute.