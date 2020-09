Insolvenzen in China: Das sollten Geschäftspartner wissen

Zu Beginn dieses Jahres war China das erste Land, in dem sich das Coronavirus ausbreitete – mit gravierenden Folgen für viele Unternehmen. Doch was tun, wenn der Geschäftspartner in China plötzlich in Schieflage gerät? Elske Fehl-Weileder, Rechtsanwältin im Geschäftsbereich Internationale Insolvenzverwaltung bei Schultze & Braun, ist Fachanwältin für Insolvenzrecht und Expertin für das chinesische Insolvenzrecht. Im Interview gibt sie Tipps, wie Unternehmen ihre Ansprüche sichern können.



Frau Fehl-Weileder, die Coronakrise hat China zu Jahresbeginn als erstes Land mit voller Wucht erwischt. Was bedeutet das für die Unternehmenslandschaft?

Bereits seit zwei Jahren lässt sich beobachten, dass die Zahl der Insolvenzen in China steigt: 2018 lag der Zuwachs bei 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr, 2019 gab es nochmals ein Plus von 20 Prozent. Die Coronakrise wird diesen Trend weiter verschärfen. Hinzu kommt eine Vielzahl an Unternehmen, die ohne ein geregeltes Insolvenzverfahren aus dem Markt ausscheiden.



Woran liegt das?

Im Gegensatz zum deutschen Recht gibt es in China keine Pflicht, im Fall einer Überschuldung oder der Zahlungsunfähigkeit einen Insolvenzantrag zu stellen. Daher machen die Insolvenzverfahren nur einen kleinen Teil aller aus dem Markt ausscheidenden Unternehmen aus. Das macht die Situation auch für deutsche Geschäftspartner schwierig. Sie müssen sich fragen, wie sie im Ernstfall ihre Interessen und Forderungen durchsetzen können.