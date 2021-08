„Die Bundesliga ist noch nicht investor ready“

Um sich fit zu machen für Verhandlungen mit guten Investoren – „keinen Glücksrittern“, wie Zülch sagt –, müssten die Klubführungen spätestens jetzt mit dem Abflauen der Coronakrise die Weichen stellen: „Sie müssen nicht nur eine klare Strategie entwickeln, sondern diese dann auch operationalisieren und mit finanziellen Eckdaten untermauern, so wie es in erfolgreichen Großunternehmen üblich ist. Dazu gehört auch, neue Umsatzquellen zu erschließen, um sich weniger abhängig vom sportlichen Erfolg zu machen. Der VfB Stuttgart und Schalke 04 zum Beispiel erzielen trotz aller finanziellen Schwächen seit Jahren überragende Ergebnisse beim ‚Player Development‘, der Entwicklung und Veräußerung von Talenten, die in Topligen spielen.“

Wichtig für jeden seriösen Investor sei neben der Strategie auch die Organisationsstruktur: „Fußballunternehmen müssen die Kompetenzen klar verteilen. Sie benötigen außerdem ein professionelles Finance & Accounting, das in der Lage ist, mit Steuerungskennzahlen und KPIs zu arbeiten – und dies auch gepaart mit einer permanenten Wettbewerbsanalyse. Jedes gut geführte Unternehmen weiß genau, wie es komparative Wettbewerbsvorteile erzielen kann.“