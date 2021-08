Wirecard-Ticker: Das Aktuellste zum Bilanzskandal

Der am Montagabend festgenommene Ex-Vorstandschef Markus Braun kommt gegen 5 Millionen Euro Kaution und weitere Auflagen frei. Das hat die zuständige Ermittlungsrichterin in München am Dienstagnachmittag entschieden. Braun muss sich nun jede Woche einmal bei der Polizei in München melden. Der „Süddeutschen Zeitung“ zufolge kann Braun, der Österreicher ist und einen Wohnsitz in Wien hat, Deutschland verlassen. Er muss aber die wöchentliche Meldeauflage in München einhalten; ansonsten droht Untersuchungshaft.