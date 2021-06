Befindet sich das Unternehmen in einer akuten und fortgeschrittenen Krise, ist der Einsatz eines CRO ein effizientes Mittel, um schnelle Unterstützung für die Unternehmensführung zu sichern. Denn erfahrungsgemäß ist es in Krisenzeiten schwierig, Manager von außen zu finden, die dauerhaft in das angeschlagene Unternehmen wechseln möchten. Das kann an der finanziellen Perspektive, einer Vielzahl an notwendigen Sanierungsmaßnahmen oder dem hohen Handlungs- und Zeitdruck liegen. Auch Unternehmensberater sind oft keine Lösung, da diese in der Regel ausschließlich auf die Beratung zur Restrukturierungsplanung spezialisiert sind – nicht aber auf deren konkrete operative Umsetzung. Deshalb bietet sich der Einsatz eines CROs als Restrukturierungsexperte an.