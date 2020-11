Finanzierung: Was kommt nach der Coronakrise?

Für Unternehmer ist es wichtig darauf zu achten, dass Vermögen und Finanzierung zeitlich zusammenpassen, sie also fristenkongruent ausgestaltet sind – ein Aspekt, der gerade in Krisenzeiten nicht zu unterschätzen ist. Auch wenn es darum geht, die Nachfinanzierung finanzieller Corona-Hilfen anzugehen, die ein Unternehmen jetzt in Anspruch genommen hat, ist ein genauer Überblick über die Liquiditätssituation unabdingbar.



Denn die (kurzfristigen) Corona-Liquiditätshilfen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) müssen irgendwann wieder zurückgezahlt werden, und die Bürgschaften der KfW laufen aus. Spätestens wenn sich das abzeichnet, müssen Unternehmer handeln – im Idealfall tun sie es schon früher.