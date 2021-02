Folgen der Insolvenzwelle: Marktbereinigung in Corona-Zeiten

Branchen, die nur schwer sanierungsfähig sind, werden ebenfalls Bereinigungen erleben: In der Tourismusbranche wird es Übernahmen von Reiseveranstaltern und -büros geben. Bei solchen Transaktionen geht es in der Regel nicht darum, den organischen Betrieb zu übernehmen, sondern vielmehr darum, die wichtigen Assets zu erhalten – das sind in diesem Fall die Kundenkontakte. Der Käufer kann so seine Marktposition stärken.