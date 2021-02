Managed Cloud und Security Services in der Restrukturierung

Hinter vielen Unternehmen liegen angenehme Zeiten: Seit der Finanzkrise im Jahr 2008 wurden die Kapitalmärkte mit schier unendlichen Geldmengen überflutet. Abgesehen von einem Schreckensmoment im Jahr 2013 lief die Konjunktur von 2010 bis 2019 auf der Basis extrem billigen Kapitals durchgehend solide. Doch das hat sich geändert: Schon vor dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie waren etliche Anzeichen für einen Abschwung sichtbar, spätestens mit Ausbruch der Pandemie stehen nun zahlreiche Unternehmen vor existentiellen Fragestellungen. In solchen Phasen sollten Führungskräfte über das unternehmerische Handeln nachdenken und es gegebenenfalls neu ausrichten.



Das Grundproblem: In den fetten Jahren, wie wir sie im zurückliegenden Jahrzehnt erleben durften, neigen Manager aufgrund üppiger Margen oft dazu, das Thema Kostenkontrolle weniger diszipliniert anzugehen. Aktivitäten mit Ablenkungscharakter werden dann gerne als Innovation verkleidet und ineffiziente Nebentätigkeiten toleriert. Damit muss rechtzeitig Schluss sein: Wer in der Herbstphase des Konjunkturzyklus entschlossen handelt, kann sich noch konsequent für die Krise rüsten. Wer diesen Schritt dagegen versäumt, ist in der Winterphase vielen Zwängen unterworfen und kaum noch in der Lage, selbst zu gestalten.



Gerade die Verlagerung der Informationstechnik in die Cloud bietet viele Möglichkeiten, die Effizienz zu steigern und dem Unternehmen damit nicht nur in kritischen Phasen mehr Handlungsspielraum zu verschaffen. Einige Punkte gehören dafür auf den Prüfstand.