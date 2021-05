Was die präventive Sanierung für Lieferanten bedeutet

Eine weitere Besonderheit der präventiven Sanierung nach dem StaRUG: Das restrukturierende Unternehmen muss seine Lieferanten nicht zwangsweise in die Restrukturierung einbeziehen. Es entscheidet selbst, welche Gläubiger es in welchem Umfang zu Beteiligten des Sanierungsverfahrens macht. Diese Entscheidung richtet sich nach dem Restrukturierungsziel des Unternehmens.



Häufig wird es vorkommen, dass das Unternehmen über das vorinsolvenzliche Restrukturierungsverfahren lediglich eine Einigung mit seinen Finanzkreditgebern erzielen möchte – in einem solchen Fall wären Lieferanten von einer präventiven Sanierung überhaupt nicht betroffen. Die Restrukturierung kann in solch einer Konstellation auch eher vor der Öffentlichkeit verborgen werden als bei der Einbeziehung einer üblicherweise großen Gläubigergruppe, wie es die Lieferanten sind.