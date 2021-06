Wenn der Cash Pool in der Krise zur Haftungsfalle wird

In der Krise ist besondere Vorsicht beim Cash Pooling geboten: Zahlt ein Unternehmen in den Cash Pool ein, gelten diese Zahlungen an den Cash-Pool-Führer rechtlich in der Regel als Upstream-Darlehen und unterliegen den gesetzlichen Grundsätzen der Kapitalerhaltung. Im Krisenfall sollten die Geschäftsleiter der Tochtergesellschaft vor einer Zahlung in den Pool sicherstellen, dass diese keine verbotene Auszahlung darstellt. Andernfalls drohen ihnen unmittelbare Haftungsrisiken.



Haftungsthemen sind bei insolvenznahen Zahlungen innerhalb des Cash Pools allgegenwärtig. Dies kann unter Umständen auch bereits Zahlungen betreffen, die vor Eintritt der Insolvenzreife geleistet wurden.