United Internet steckt tief in der „Value-Falle“

Es herrscht Tristesse für United Internet am Kapitalmarkt: Obwohl das Telekom- und Internetunternehmen aus Montabaur regelmäßig solide Ergebnisse meldet (so auch heute) und als gut gemanagt gilt, hat sich die Aktie in den vergangenen zwölf Monaten deutlich schlechter entwickelt als andere Telekomtitel. Die Underperformance geht so weit, dass sich die Analysten der Berenberg Bank nun mit einer vernichtenden Bestandsaufnahme zu Wort melden.

„Der Wert von vier starken Geschäftsfeldern ist eingemauert in einer Unternehmensstruktur, die im Moment keiner Sorte von Investoren dient“, urteilt Berenberg: Telekom-Investoren erhielten nicht die laufende Dividendenrendite, die andere Telekomfirmen bieten, Tech-Investoren keinen reinen Zugang zu den attraktiven Geschäftsfeldern Web-Hosting und Online-Werbung, und Infrastruktur-Investoren bekämen bei United Internet ein großes Endkundengeschäft dazu, was sie nicht mögen. Die Folge: „Die Diskrepanz des aktuellen Unternehmenswerts zum Wert der Einzelteile ist extrem“, urteilen die Analysten.

Als Lösung schlägt Berenberg eine komplette Neuaufteilung des Konglomerats aus dem Westerwald vor – mit einem Aufspaltungsszenario, das auch den Private-Equity-Investor Warburg Pincus betreffen könnte.