Kosteneinsparungen: Wie Chatbots und Robotics helfen können

Der Einsatz von virtuellen Agenten wird immer populärer. Durch ihren Einsatz können Unternehmen bestimmte Prozesse besser und günstiger gestalten. Die virtuellen Mitarbeiter können fehlende Ressourcen ersetzen oder bestehende Mitarbeiter von monotonen Aufgaben entlasten. Sie sind rund um die Uhr verfügbar und arbeiten gleichbleibend effizient.



Durch die Coronavirus-Pandemie ist der Einsatz von Chatbots, Robotics-Anwendungen & Co. noch einmal nach vorn auf die Agenda gerückt. Zum einen, weil virtuelle Agenten in Zeiten von Social Distancing und reduzierter Mitarbeiterpräsenz dazu beitragen können, bestimmte Prozesse in Krisensituationen überhaupt erst aufrechtzuerhalten. Zum anderen aber auch, weil sie in vielen Unternehmen helfen können, Kosten einzusparen.