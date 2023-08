Das Dax-Unternehmen Continental stellt sich in einer rasant im Wandel befindlichen Mobilitätswelt neu auf. Wie das Managermagazin unter Berufung auf Unternehmensinsider erfahren haben möchte, plant CEO Nikolai Setzer die sukzessive Abspaltung des Zulieferergeschäfts für die Automobilindustrie. Die Zukunft seines Unternehmens sieht er im Ursprungsgeschäft mit Pneus und Gummi. Den Rohstoff verarbeitete die 1871 gegründete Firma schon vor dem Siegeszug des Automobils. Nämlich in Form von Regenmänteln, Wärmflaschen oder in Reifenform, letztere anfangs jedoch noch für Fahrräder und Kutschen.

CEO und Aufsichtsratschef planen Neuausrichtung

Diese Rückbesinnung auf das traditionsreiche Reifengeschäft läuft offiziell noch unter dem Projektnamen „Best Ownership“ unter der Leitung von Setzer und Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle. Im Kern besteht Continental aus drei Sparten: aus dem Traditionsgeschäft mit Reifen „Tires“, der Technologiesparte Automotive und der Industriesparte „Contitech”. Derzeit ist auch das Zulieferergeschäft für die Automobilbranche auch noch in Letzterer verankert.

Die Verschlankungspläne von Setzer sehen nun offenbar den Verkauf des Zuliefergeschäfts über die verschiedenen Sparten hinweg vor. Doch damit nicht genug. Insbesondere bei der Marke „Automotive“ prüft Continental offenbar teilweise Abspaltungen, Verkäufe und Allianzen mit anderen Unternehmen. So könnten Teile des Bremsen- und Innenraumausstattungsgeschäfts innerhalb Automotive veräußert werden, heißt es dazu beim Handelsblatt.

Automotive-Sparte bremst Reifengeschäft aus

Die immer konkreter werdenden Pläne der Hannoveraner kommen nicht überraschend. Bereits 2020 hatte Continental die Antriebssparte „Vitesco“ per Börsengang ausgelagert. Hintergrund für die Re-Fokussierung auf das Geschäft mit Gummiprodukten dürfte auch das große operative Ungleichgewicht zwischen und auch innerhalb der einzelnen Teilgeschäftsbereiche sein. Schon lange finanziert das Reifengeschäft zum Teil die die teuren Investitionen in das Autogeschäft mit. Trotzdem bleibt „Automotive“ bislang für Continental kaum rentabel. Der Bereich verzeichnete im ersten Halbjahr 2023 trotz einem Umsatz von 10,1 Milliarden Euro unter dem Strich einen Verlust.

Ein erster Schritt für CEO Setzer könnte nun der Verkauf der Zuliefergeschäfte von Contitech in der Automobilbranche sein. Diese machen immerhin rund die Hälfte des Geschäfts innerhalb der Industriesparte aus und lagen im vergangenen Jahr bei zwei Milliarden Euro. Spezialisiert ist der Bereich auf Riemen und Schlauchsysteme. Contitech als Ganzes erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2023 einen Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro. Bereits im Mai startete die Neuausrichtung der Sparte, die künftig einen stärkeren Fokus auf das Industriegeschäft vorsieht. Damals übernahm der Konzern das Drucktechnologie-Geschäft von Trelleborg.

Continental-Aktie legt zu

Spitzenreiter innerhalb des Continental-Konzerns und möglicherweise größter Profiteur der Transformationspläne bleibt das Reifengeschäft „Tires“. Im bisherigen Jahresverlauf konnte die Sparte bereits Umsätze in Höhe von knapp sieben Milliarden Euro bei einem bereinigten EBIT von rund 13,6 Prozent realisieren.

An der Börse reagierten die Anleger positiv. Der Kurs der Continental-Aktie machte nach Bekanntwerden der Verkaufsgerüchte einen Sprung von bis zu 7,5 Prozent auf rund 70 Euro.