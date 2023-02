Distressed-Assets-Konferenz: Das Programm ist live

Am 29. März ist es wieder soweit: Zum 17. Mal findet die Deutsche Distressed-Assets-Konferenz statt. Auch dieses Jahr sind wir wieder im Westhafen Pier in Frankfurt am Main. Teilnehmer können sich auf spannende Vorträge, kritische Diskussionsrunden und jede Menge Netzwerken freuen.

Den Auftakt der Veranstaltung macht Josef Schultheis, CRO und CFO von Adapa (ehemals Schur Flexibles). Er erzählt, wie sich der mittelständische Verpackungshersteller durch die Restrukturierung der Verbindlichkeiten und der Übernahme des Eigenkapitals durch die Finanzierer wie Apollo retten konnte.

Info Das war nur ein Ausschnitt – das gesamte Programm können Sie hier nachsehen. Zur Anmeldung geht es hier.

So gelingt die Restrukturierung der Gasimporteure

Darüber hinaus erfahren Sie von Maximilian Pluta, dem Geschäftsführer der Kanzlei Pluta, was Unternehmen aktuell in eine Insolvenz treibt. Dabei greift der Experte mehrere Beispiele aus den Bereichen Automotive, Healthcare und Hotellerie auf.

Alexandra Schluck-Amend, Partnerin bei der Kanzlei CMS Deutschland, hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) bei den komplexen Verfahren von Uniper und Sefe beraten und berichtet darüber, wie sich die Gasimporteure restrukturieren.

In einer Expertenrunde um Martin Hoeller, Managing Partner bei Octane Capital Advisory, Oliver Kehren, Managing Director bei Morgan Stanley und Vorstandsvorsitzender bei dem TMA Deutschland, und Claus Radünz, Executive Director bei der LBBW, diskutieren über die Themen Energiekrise, NPL, Distressed-Markt und ESG.

