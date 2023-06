Ein Jahr nach Übernahme: Autozulieferer Allgaier ist insolvent

Der Automobilzulieferer Allgaier ist insolvent. Ein entsprechender Antrag ging bereits am Montag beim zuständigen Amtsgericht Göppingen ein. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Fritz Zanker von der Kanzlei Pluta bestellt. Er und sein Team seien bereits vor Ort in Uhingen und verschafften sich einen Überblick über die aktuelle Lage, teilt Pluta mit.

Als Grund für den Schritt werden Liquiditätsschwierigkeiten genannt. Die genaue finanzielle Situation sowie sämtliche Sanierungsoptionen sollen in den kommenden Tagen analysiert werden. Zudem beabsichtigt Pluta einen Investorenprozess zu starten.

„Der Geschäftsbetrieb läuft weiter. Die Kunden werden wie gewohnt beliefert“, so Zanker. Zusammen mit der Geschäftsführung will der vorläufige Insolvenzverwalter als Nächstes Gespräche mit Kunden und Lieferanten führen, um den Geschäftsbetrieb zu stabilisieren und fortzuführen.

Insolvenzanträge für deutsche Töchter sollen folgen

Der Insolvenzantrag gilt nach Angaben von Pluta zunächst nur für die Allgaier Werke GmbH, die als Holdinggesellschaft der Gruppe fungiert und rund 100 Mitarbeiter beschäftigt. Darüber hinaus sollen in Kürze aber auch für die vier hierzulande aktiven Tochtergesellschaften Insolvenzanträge gestellt werden. Insgesamt sind davon 1.600 Arbeitsplätze betroffen. Eine Insolvenzgeldvorfinanzierung will Pluta zeitnah in die Wege leiten. Das Insolvenzgeld sichert Löhne und Gehälter für drei Monate ab.

Weltweit beschäftigt die auf Autoblechteile, Werkzeugbau und Verfahrenstechnik spezialisierte Allgaier Group rund 2.000 Menschen. Zu den Kunden zählen große Autohersteller, unter anderem Porsche.

Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg belasten Allgaier

Das 1906 gegründete Traditionsunternehmen gilt bereits seit Längerem als Sanierungsfall. Neben der Corona-Pandemie setzte Allgaier nach eigenen Angaben auch der Ukraine-Krieg stark zu, insbesondere in Form von Engpässen bei der Belieferung von Rohstoffen und Halbleitern. Die zwischen 2020 und 2022 angestoßene Restrukturierung und Neuausrichtung sei unter entsprechend erschwerten Bedingungen vonstattengegangen. Dennoch habe man in den Jahren 2020 und 2021 operativ jeweils schwarze Zahlen schreiben können.

Um den Herausforderungen Herr zu werden, begab sich das Unternehmen – früher fest in den Händen der Familie von Ex-Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt – auf die Suche nach einem finanzstarken Investor. Vor rund einem Jahr übernahm die chinesische Westron Group 89 Prozent der Anteile an Allgaier und brachte zudem frisches Eigenkapital ein. Doch die erhoffte Wende zum Besseren blieb aus.

Automobilzulieferer unter Druck

Wie kaum eine zweite Branche spüren Automobilzulieferer dieser Tage den Druck zur Transformation der eigenen Geschäftsmodelle. Entsprechend könnten auf die Insolvenz von Allgaier noch weitere folgen. Das legt auch eine brandneue Studie des Beratungshauses Lünendonk & Hossenfelder zu den führenden Managementberatungen in Deutschland nahe. Fast 80 Prozent der darin befragten Unternehmensberater erwarten 2023 eine Zunahme der Restrukturierungsfälle, vor allem in der Automobilindustrie, dem Maschinenbau sowie bei Banken und im Handel.