Herr Reusch, bisher haben wenige Unternehmen das noch unbekannte Starug-Restrukturierungsverfahren genutzt, um sich zur Vermeidung einer Insolvenz mit Gläubigern zu einigen. Woran liegt das?

Das dürfte zum einen daran liegen, dass Unternehmen diese Instrumente schlicht nicht kennen und teilweise nicht wissen, wie das im Verhältnis zu den gesetzlichen Pflichten zu Krisenfrüherkennung und -management steht. Zum anderen verfügen sie aber wahrscheinlich auch nicht über entsprechende Planungen, um zu erkennen, dass das relevant ist. Natürlich hat dazu auch beigetragen, dass im Weg der Gesetzgebung auf den letzten Metern die Punkte zur vereinfachten Vertragsbeendigung und die Haftungsregeln für die Geschäftsführung, der sogenannte Shift of Duties, rausgenommen wurden. Diese Punkte hätten das Verfahren wesentlich attraktiver und in der Bedeutung für die Unternehmensleitung relevanter gemacht, gerade in der jetzigen Zeit, wo viele Unternehmen in einer Transformation stecken. Insbesondere ohne diese beiden Punkte wird der große Durchbruch in der Marktwahrnehmung und in der Praxis für das Starug schwer, auch wenn es jetzt zu mehreren Änderungen kam. Ich hoffe, dass bei der Evaluation des Starug die wichtigen Punkte wieder aufgenommen werden.