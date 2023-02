Aus der Mode ist die Ware von Takko nicht gekommen. Und dennoch steht der Mode-Discounter aus Telgte im Münsterland vor einem Kraftakt: In diesem Jahr laufen Verbindlichkeiten in dreistelliger Millionen-Euro-Höhe aus. Doch wie refinanzieren? Das steht gerade in den Sternen.

Hinter den Kulissen laufen die Verhandlungen mit den Gläubigern des Unternehmens, zu denen Banken und Hedgefonds zählen, wie eine Lösung aussehen könnte. Takko selbst gehört schon seit 2011 dem Private-Equity-Investor Apax. Dieser muss einmal mehr um sein Investment bangen – nicht erst seit die Ratingagentur Moody’s den Daumen angesichts der Schuldenproblematik erneut gesenkt hat.