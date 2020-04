5 Antworten zum Schutzschirmverfahren

Wer ein Schutzschirmverfahren in Eigenverwaltung beantragen möchte, sollte insbesondere die Kosten im Blick haben: „Ein Eigenverwaltungsverfahren darf nicht teurer sein als die Regelinsolvenz“, mahnt Erbe. Kosten entstehen zum einen dafür, dass sich die Geschäftsführung bei Eigenverwaltungsverfahren grundsätzlich insolvenzrechtlich beraten lassen muss. Zudem benötigen Unternehmen für den Eintritt in das Schutzschirmverfahren eine Bescheinigung darüber, dass noch keine Zahlungsunfähigkeit besteht. „Die kann je nach Unternehmen und Ausführendem mehr als 10.000 Euro kosten, für manches Unternehmen ist das in einer Krise schon schwer zu bewältigen“, sagt Erbe.



Grundsätzlich sieht der Insolvenzexperte die Vorzüge eines Schutzschirmverfahrens eher bei großen und verzweigten Unternehmen: „Bei Konzerninsolvenzen müssen häufig mehrere Gesellschaften gleichzeitig ein Verfahren durchlaufen“, erklärt er. In diesem Fall könne die Wahlmöglichkeit des Sachwalters, die das Schutzschirmverfahren bietet, eine Hilfe sein. „Das Verfahren wird für einen Konzern deutlich einfacher zu steuern, wenn alle Gesellschaften denselben Sachwalter haben.“ Ein weiterer Vorteil kann der Imageaspekt sein: „‚Schutzschirm‘ wird in der Öffentlichkeit deutlich positiver wahrgenommen als etwa ‚Insolvenzverfahren‘“, beobachtet Erbe.