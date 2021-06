Im September 2020 hatte ein Angriff des berüchtigten Shortsellers Fraser Perring den eigentlich als solide geltenden Finanzdienstleister schwer erschüttert. Ein zentraler Vorwurf war, dass Grenke angeblich M&A-Transaktionen im Volumen von über 100 Millionen Euro mit Unternehmen abgewickelt haben soll, die von Grenke-Managern oder -Insidern geführt wurden. Die zugekauften Assets seien Verlustbringer und würden im „Goodwill“ der Bilanz versteckt, so die Anschuldigung.



Leminsky und ihre Vorstandskollegen reagierten schnell und entschlossen, veranlassten eine Sonderprüfung durch den Abschlussprüfer KPMG sowie eine separate Prüfung durch die WP-Gesellschaft Warth & Klein Grant Thornton. Die Bafin entsandte Prüfer von Mazars. Einen Großteil der Vorwürfe konnte Grenke mittlerweile entkräften, zudem konsolidierte der Konzern die Franchise-Firmen voll.



Zwar hinterlässt Leminsky Grenke nun mit einem „sauberen“ Testat, dennoch dürften die vergangenen Monate an ihren Nerven gezehrt haben. Die Nachrichtenagentur „Reuters“ zitiert etwa aus einem Brief von Leminsky an Grenke-Mitarbeiter: „Mir ist bewusst, dass Sie der Umstand an sich und vor allem der Zeitpunkt überraschen werden. Nach all dem, was wir gemeinsam erreicht haben, ist ein solcher Schritt nicht selbstverständlich. Aber er ist richtig.“ Grund für den Wechsel sei ausschließlich ihre persönliche Lebenslage. Sie habe für Grenke den schwersten Kampf ihres Lebens gekämpft.