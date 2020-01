Bayer: Glyphosat-Vergleich rückt näher

An der Prozessfront war zuletzt Ruhe eingekehrt. Nach dem jüngsten Prozess im Mai waren alle weiteren geplanten Gerichtsverhandlungen im vergangenen Jahr verschoben worden. Dies werteten die Investoren als Signal, dass die Mediation Fortschritte mache. Trotzdem stehen nun die nächsten Prozesse auf der Agenda. Laut Bloomberg sollen bereits heutigen Freitag einer in Kalifornien und ein weiterer in St. Louis beginnen.



Viele Analysten gehen derzeit für den Fall einer Einigung von Vergleichszahlungen in Höhe von 10 bis 15 Milliarden Euro aus, dies dürfte auch der Kapitalmarkt eingepreist haben. Sollte der Vergleich höher ausfallen, wäre dies für Bayer eine schlechte Nachricht. Geringere Vergleichszahlungen oder eine Stärkung der Bayer-Position in den nun anlaufenden Prozessen dürften der Aktie dagegen Auftrieb verleihen.



