Mit dem Sprung zum Decacorn wechselt die Software-Schmiede auch den Finanzchef und holt Carlos Kirjner als neuen CFO an Bord. Er folgt auf Guido Torrini, der seit September 2019 die Finanzen der Münchener verantwortet hatte. Wohin es Torrini nun zieht, ist noch nicht bekannt.



Mit Kirjner, der auch Teil des ebenfalls neu gegründeten Excecutive-Management-Teams wird, will Celonis die nächste Phase des starken Wachstums einläuten. „Carlos Kirjner ist eine visionäre Führungspersönlichkeit mit einer eindrucksvollen Erfolgsbilanz. Er hat einige der größten Branchentrends lange vor anderen erkannt und bewiesen, dass er in einem dynamischen Umfeld agil handeln kann“, sagt Bastian Nominacher, Co-CEO und Mitgründer von Celonis.



Die nötige Erfahrung für seine neue Aufgabe bringt der neue CFO durchaus mit. Carlos Kirjner, der einen Doktortitel in Elektrotechnik und Informatik von der University of California in Berkeley hat, war zuletzt als Vice President of Finance beim Internetgiganten Google tätig. In dieser Rolle verantwortete er die Finanzen von dessen Kerngeschäftsbereichen Google Ads, Google Search und des Karten- und Navigationsdienstes Maps mit Zehntausenden Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von rund 150 Milliarden Dollar. Mit schnellem Wachstum, das Celonis auch für die kommenden Jahren anstrebt, kennt er sich also aus.