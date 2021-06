Bei dem Textildiscounter Takko wechselt das Management in diesen Tagen gefühlt häufiger als die Kollektion. Ende Mai verkündete jüngst CEO Markus Rech seinen Abgang. Takko schrieb dazu in einer Mitteilung: „Das Unternehmen dankt Markus Rech für seinen Beitrag in der vergangenen Zeit“ – die war jedoch eher kurz, Rech hatte den CEO-Posten erst im Februar dieses Jahres übernommen. Die Trennung erfolgte laut einer Unternehmensmitteilung „in beiderseitigem Einvernehmen“.

Die CEO-Aufgaben übernimmt nun interimistisch wieder der Beiratsvorsitzende Karl-Heinz Holland. Er war bereits zu Jahresanfang vorübergehend eingesprungen, nachdem der vorherige CEO Alexander Matschull gegangen war. Wie lange Holland das Aufgabenportfolio dieses Mal behalten wird, ist noch offen. Nur wenige Tage vor seiner vorübergehenden Rückkehr ins operative Takko-Geschäft hat Holland zudem einen Posten als Aufsichtsrat bei dem Online-Heimtierbedarfshändler Zooplus übernommen.