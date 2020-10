Chef-Wechsel bei Euler Hermes in schwieriger Zeit

Auch wenn Euler Hermes bei dem Wechsel auf Kontinuität setzt, fällt er in eine schwierige Phase. Die Coronakrise setzt dem Warenkreditversicherer zu. Verstraete selbst vergleicht die jetzige Phase in seinem Brief mit der Zeit seines Antritts im Jahr 2009, als die Weltfinanzkrise tobte. In seinem Brief erinnert er auch an seinen damaligen Aufruf, trotz der Umstände „kundenzentriert“ zu arbeiten. Fehlendes Kundenverständnis wird Euler Hermes aber ausgerechnet jetzt vorgehalten.