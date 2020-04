Corona-Folgen: FCK, Daimler, Airbus

Epigenomics hat aufgrund der Coronavirus-Pandemie in allen Bereichen des Unternehmens Maßnahmen zur Kostensenkung eingeführt. Dazu hat das Biotechnologieunternehmen zum einen vergangene Woche Kurzarbeit beantragt. Außerdem gab das Unternehmen bekannt, dass sowohl der Vorstand, als auch der Aufsichtsrat auf Teile des Gehalts verzichten werden. Die Dauer dieser Maßnahmen wurde auf unbestimmte Zeit festgelegt.

Die Passagierzahlen bei Fraport in Frankfurt gehen immer weiter zurück. Fraport teilte am Mittwoch mit, dass in der vergangenen Woche 46.338 Fluggäste gezählt wurden – das sind 96,8 Prozent weniger, als im vergangenen Jahr. Bereits eine Woche vorher gab es einen Passagierrückgang von rund 95 Prozent. Neben den Passagierzahlen zeigen auch Fracht- und Luftpostzahlen eine Abnahme von 28,1 Prozent auf 32.027 Tonnen.

Die Schlote Holding erhält eine 90-prozentige Landesbürgschaft des Landes Niedersachsen. Dabei handelt es sich ein Darlehen in Höhe von 20 Millionen Euro. Der Serienlieferant für die Automobil- und Zuliefererindustrie stellte den Antrag bereits Mitte März, als einer der ersten Unternehmen in Niedersachsen.

Aktionäre von Borussia Dortmund müssen in diesem Geschäftsjahr laut dem Fußball-Fachmagazin „Kicker“ auf eine Dividende verzichten. Wegen der Coronakrise zog der Verein bereits Mitte März seine Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zurück. Bei voraussichtlich fünf Geisterheimspielen geht der BVB von Einnahmeverlusten bis zu 15 Millionen Euro aus. Der Bundesligist rechnet mit einem Verlust von rund 50 Millionen Euro, sollte es bis Weihnachten bei weiteren Geisterspielen bleiben.

Die Produktionsgesellschaft Odeon Film zieht die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zurück. Der Vorstand geht davon aus, dass aufgrund der Coronakrise die Prognose nicht realisierbar ist. Das betrifft besonders die Umsatzerlöse, die Gesamtleistung, das Ebit und die Eigenkapitalquote. Der Film- und Fernsehproduzent ging zunächst davon aus, dass das Geschäftsjahr 2020 eine starke Steigerung in den Bereichen Umsatzerlöse und Gesamtleistung bringen sollte. Eine neue Prognose gab das Unternehmen nicht bekannt.

Die Deutsche Post plant Medienberichten zufolge für bestimmte Tochtergesellschaften Kurzarbeit einzuführen. Betroffen seien unter anderem Tochterunternehmen aus der Kontraktlogistiksparte. Auch im Geschäft mit Expresslieferungen in Deutschland und in der Speditionssparte könnte Kurzarbeit eingeführt werden.





