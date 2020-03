Corona-Folgen: Leoni, Airbus, Traton

Michael Schneider, CEO und CFO des Autozulieferers und Verbindungstechnikers Norma, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Vorübergehend kann er seine Tätigkeiten nicht mehr ausführen und befindet sich derzeit in medizinischer Behandlung, wie der Automobilzulieferer am Dienstag bekanntgab. Sein Kollege, COO Friedrich Klein, übernimmt derweil seine Aufgaben zusätzlich. Unterstützt werde er von einem internationalen Führungskräfteteam, das zu einem großen Teil bereits seit Anfang der vergangenen Woche oder länger von zuhause arbeitet, heißt es weiter. Die Handlungsfähigkeit der Leitung sei somit sichergestellt. Norma legt morgen die Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 vor. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Zahlen 2020 müssten noch ermittelt werden.



Der B2B-Versandhändler Takkt rechnet infolge der Corona-Pandemie mit „spürbaren“ negativen Auswirkungen auf die Lieferketten, den Betrieb und die Kundennachfrage in Europa und Nordamerika. Eine genaue Prognose wagte das Unternehmen nicht, man gehe aber von einem Umsatz und einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) unter dem Niveau des Jahres 2019 aus. Die bislang für das Geschäftsjahr 2019 in Aussicht gestellte Dividende von 1 Euro je Aktie will der Vorstand um CFO Claude Tomaszewski streichen.

Auch der Automobilzulieferer ElringKlinger drosselt die Produktion an den europäischen und nordamerikanischen Standorten sowie in den Werken in Indien und Brasilien. Diese werde eingeschränkt oder vorübergehend unterbrochen. In Deutschland bereitet das Unternehmen Kurzarbeit vor. Die chinesischen Werke dagegen nehmen nach vorübergehenden Schließungen ihren Betrieb wieder auf. Auch die Standorte in den übrigen Regionen wie etwa in Südafrika produzieren derzeit wie gewohnt weiter, teilte das Unternehmen mit. Wie lange die Einschränkungen gelten, sei derzeit noch nicht absehbar.

Die STS Group, ein Systemlieferant für die Autoindustrie, muss auf kurzfristig beschlossene Werksschließungen der Automobilhersteller reagieren: An Standorten in Europa hat das Unternehmen Kurzarbeit eingeführt. Zudem prüft die Geschäftsführung, ob sie staatliche Hilfsprogramme in Anspruch nehmen kann. Gute Nachrichten vermeldete das Unternehmen derweil aus Asien: Alle Fertigungsstätten der STS Group in China hätten in den vergangenen Wochen die Produktion wieder aufnehmen können, teilte der Zulieferer mit. In den kommenden Wochen soll die Produktion dort das Niveau von vor der Corona-Pandemie wieder erreichen.