Corona kann Pensionslücke im Dax nichts anhaben

Die Pensionsverpflichtungen bei den einzelnen Unternehmen sind gestiegen, weil der Rechnungszins, mit dem diese diskontiert werden, weiter gefallen ist. Eine Zinswende ist nicht in Sicht – Corona dürfte den Niedrigzins sogar noch verfestigen. „Kurz zusammengefasst bedeutet das: Auskömmliche Renditen für die Betriebliche Altersvorsorge lassen sich mit den herkömmlichen Garantiemodellen nicht mehr erzielen“, berichtet Hanne Borst, Leiterin Actuarial Consulting bei Willis Towers Watson.

Die Planvermögen hingegen profitierten von einem Endspurt an den weltweiten Aktienmärkten. Damit hätte man im Pandemie-Jahr 2020 nicht unbedingt gerechnet: „Als die Aktienmärkte vor einem Jahr eingebrochen sind, konnte man nicht abschätzen, dass sie sich so schnell wieder erholen würden und die Unternehmen so gut reagieren konnten“, berichtet Heinke Conrads, Leiterin Retirement Deutschland und Österreich bei Willis Towers Watson. „Man sieht also: die Turbulenzen wurden von den Dax-Unternehmen stabil aufgefangen.“ Letztendlich waren die Renditen der Pensionsvermögen mit 9,9 Milliarden Euro sogar höher als erwartet. Viele Unternehmen haben ihr Planvermögen sogar noch zusätzlich mit Cash aufgestockt.