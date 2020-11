Corona: Weltärztepräsident Montgomery mahnt zur Geduld

Wann bekommen wir das Coronavirus endlich in den Griff, und wie sind die aktuellen Nachrichten an der Impfstoff-Front zu werten? Frank Ulrich Montgomery, Vorsitzender des Weltärztebundes, stellte sich zum Abschluss des ersten Tages der Structured FINANCE Digital Week per Video-Schalte diesen und weiteren Fragen von FINANCE-Chefredakteur Michael Hedtstück.



Entwarnung wollte der Mediziner, der mit seiner Meinung über Impfgegner und Maskenverweigerer nicht hinterm Berg hielt, trotz der positiven Nachrichten mehrerer Impfstoffhersteller noch nicht geben. „Wir sehen das Licht am Ende des Tunnels. Wir wissen nur noch nicht, wie lang der Tunnel ist“, so Montgomery.