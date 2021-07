Curevac: Verwirrung um Aktienverkauf der Vorstände

Einen Zusammenhang zwischen den Verkäufen und den Ergebnissen der Studien weist Curevac klar zurück. Das Unternehmen teilte auf Anfrage von FINANCE mit, dass es „keinerlei logische Kausalität zwischen den beschriebenen Transaktionen und aktuellen Firmenentwicklungen bei Curevac“ gebe. Auch von einem möglichen Insiderhandel, bei dem Personen vorab erfahren haben könnten, dass die Zulassung nicht zustande kommt und daher ihre Aktienpakete abstoßen, distanziert sich Curevac deutlich: „Es haben keine Aktienverkäufe vor der Veröffentlichung unserer Phase 2b/3-Daten stattgefunden“, so eine Unternehmenssprecherin gegenüber FINANCE.



Sicherstellen würde dies eine US-Richtlinie zum Insiderhandel, der zufolge „(permanente) Insider wie das Management“ einen Aktienhandelsplan bei einem Bankinstitut abschließen können. Gemäß diesem Plan werden Transaktionen, wie sie Ende Juni stattgefunden haben, „Monate im Voraus festgelegt“, so Curevac. Aktientransaktionen dürfen dann nur in diesen vorab festgelegten Handelsfenstern stattfinden.



An diese Richtlinie – laut Curevac ein „Standardinstrument bei börsengelisteten Unternehmen, um Insiderhandel auszuschließen“ – halten sich nach eigenen Angaben auch die Tübinger: „Für den in der derzeitigen Berichterstattung beschriebenen Aktienhandel wurden nur Handelspläne gemäß der 10b5-1-Regel in Kraft gesetzt“, so die Sprecherin gegenüber FINANCE.



Dies legt daher eher die These nahe, dass die Vorstände in Erwartung einer Zulassung des Impfstoffes durch die Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA bereits vor mehreren Monaten auf einen Kurssprung gehofft hatten und die Transaktionen veranlasst haben.



